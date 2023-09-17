По прогнозам синоптиков, во Владимирскую область придут ночные заморозки В понедельник, 18...

По прогнозам синоптиков, во Владимирскую область придут ночные заморозкиВ понедельник, 18 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет облачной, но без осадков.Температура воздуха днем до +17°С. Ночью столбик термометра опустится до +3°C. В некоторых районах области, ночные температуры могут опускаться до минусовых.Ветер западный, 4м/с. Атмосферное давление 750 - 754 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ народе этот день называли Кумохин день (от "кумоха" – лихорадка). Его считали удачным для лечения болезней. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.Фото freepik.com