Представители соцзащиты Владимирской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса...

Представители соцзащиты Владимирской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживанияПредставители соцзащиты Владимирской области по традиции приняли участие в ежегодном Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. 8 финалистов представляли наш регион на федеральном уровне.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в число победителей федерального этапа вошли сразу два участника от региона.Заведующая отделением помощи женщинам Владимирского комплексного центра Алла Гаврилова представила проект «Маленькая мама» в номинации «Лучшая практика помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации». Проект направлен на поддержку несовершеннолетних матерей в период беременности и после рождения ребёнка, на их адаптацию к новым условиям жизни."Юным мамочкам требуются и навыки ухода за новорожденным, и психологическая, и юридическая помощь", - рассказывает Алла Гаврилова.Также проект предусматривал предоставление маленьким мамам напрокат предметов первой необходимости (кроватки, коляски, стульчика для кормления).Вторая победительница — специалист по социальной работе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ксения Кирьянова. Она участвовала в конкурсе в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». Ксения представила проект «В будущее с уверенностью», в рамках которого подростки изучают азы востребованных сегодня профессий - бариста, модельера одежды, фотографа, флориста. Занятия по профориентации в соответствии с интересами и физиологическими возможностями ребят помогают их самоопределению.Торжественное награждение победителей пройдет в конце сентября в Сочи.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; freepik.com