Гениальный российский и советский поэт-песенник скончался 16 сентября на 95-м году жизни.

Гениальный российский и советский поэт-песенник скончался 16 сентября на 95-м году жизни.Новость осмерти опечалила весь музыкальный мир. В последнее времяпоэт чувствовал себя плохо и не мог ходить. Большую часть времени Николай Добронравов с женой,народной артисткой СССР Александрой Пахмутовой, жил в санатории.Соболезнования93-летней вдове высказывают многочисленные персоны отечественногошоу-бизнеса. В частности, в своем телеграм-канале высказалась актриса ителеведущая Яна Поплавская.Она подчеркнула, что песни, который создал Николай Добронравов, бессмертны. По мнению звезды, ничего из того, что пишут современные авторы, никогдане сможет конкурировать со стихами покойного."На таких великих нужноравняться, если мы сами хотим быть великим народом", — заключила Поплавская. —Уходят великие люди, уходит целая эпоха".Лев Лещенко, в свою очередь,отмечает, что еще несколько дней назад Николай Добронравов чувствовал себя нормально.Народный артист РСФСР регулярно поддерживал связь с поэтом. По его словам, ихблизость была укреплена общей страстью к футбольному клубу "Динамо".Ранее Лев Лещенко иНиколай Добронравов виделись раз в два-три месяца. Артисты поддерживалидружеские отношения более полувека, и, по утверждению Льва Валериановича, ониспытывал к нему исключительно теплые чувства и теперь находится к глубокойпечали.Светлую память умершего почтили звезды шоу-бизнеса и другие влиятельные лица России. Соболезнования Александре Пахмутовой выразил и мэр Москвы СергейСобянин в своем телеграм-канале. Вместе со всей Россией он скорбит, ведь Николай Добронравов был совершенно уникальным человеком и гордостью страны.