Будучи знатоком шансона и авторитетной для жителей России личностью, Александр Яковлевич вступил в полемику и доказал свою правоту.

Будучи знатоком шансона и авторитетной для жителей России личностью, Александр Яковлевич вступил в полемику и доказал свою правоту.На музыкальной программе "Три аккорда" Сергей Пенкин исполнил один из наиболее громких хитов мэтра — "Вальс-бостон". Александру Розенбауму понравилось далеко не все в пении артиста.На проекте "Три аккорда" действует особая система оценок при помощи карт, от валета до туза. Все члены жюри высоко оценили исполнение Пенкина на Первом канале, и сам автор песни "Вальс-бостон" также поставил певцу туза, подчеркнув, что заранее понимал: все будет прекрасно, ведь Сергей — профессионал, каких мало."Сережа в лучшем смысле этого слова ресторанный человек, он много жанров попел в этой жизни, — отметил Александр Розенбаум. — Он представляет себе, что такое жанр "Вальса-бостона", такая джазовая история".Однако народный артист РФ не смог не отметить небольшое волнение Пенкина, которое он также встретил с пониманием, ведь, по его словам, очень нелегко исполнять песню прямо перед ее автором. Отдельно Розенбаум затронул тему пауз, которые, как ему показалось, Сергей практически игнорировал."Вы все время: "тадада-тададаа в-в-в-вижу сон, в-в-в-котором вальс-бостон" — дайте вздохнуть человеку и подумать зрителю! — устроил разнос в эфире Александр Розенбаум. — А вы тут же дальше: "тадада-тадада" — и опять: "тадада-тадада" — ну дайте подышать людям".Стоит отметить, что кончилось все хорошо, ведущий Максим Аверин мастерски разрулил ситуацию, предложив шансонье показать мастер-класс. Мэтр охотно дал согласие и вышел на сцену. В итоге Сергей Пенкин и Александр Розенбаум дуэтом исполнили "Вальс-бостон" на Первом канале уже совершенно.