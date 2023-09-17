Пострадавших и разрушений нет.

Пострадавших и разрушений нет.В Московской области в ночь на воскресенье сбиты два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем написал мэр столицы Сергей Собянин.Беспилотники сбили силами противовоздушной оборон в городском округе Истра и Раменском районе. На месте работают специалисты экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет.В ночь на 5 сентября беспилотники были уничтожены в Калужской области и Истринском районе. В результате падения дрона пострадал бытовой объект.