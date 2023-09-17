Проверьте свои знания: сможете ли вы отгадать все фильмы, в которых попадались кадры из парикмахерской.

Проверьте свои знания: сможете ли вы отгадать все фильмы, в которых попадались кадры из парикмахерской.Парикмахерская в Советском Союзе – отдельный мир. Модницы специально отпрашивались с работы, чтобы успеть сделать "прическу", жертвовали обеденными перерывами и мечтали иметь в подругах парикмахершу, чтобы всегда записываться на удобное время.Реальность советского быта отражалась и в кино. Кстати, главным героем картины "Неисправимый лгун" в исполнении Георгия Вицина был парикмахер. Сможете отгадать все фильмы?