В 2024 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит уникальную экспозицию - Боголюбскую...

В 2024 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит уникальную экспозицию - Боголюбскую икону Божией МатериВ январе 2024 года в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника представят уникальную экспозицию: шедевр древнерусского искусства, образ Боголюбской иконы Божией Матери.Образ Боголюбской Богородицы - одна из первых икон, созданных на Руси. Она была написана в 1158–1160-х годах по заказу князя Андрея Боголюбского после чудесного явления ему Богоматери недалеко от Владимира.Значение образа огромно, эта одна из самых почитаемых православных святынь. Она связана с зарождением русской государственности и считается покровительницей Владимиро-Суздальской земли и всей Руси."Сама бесценная икона, её история и удивительная хроника её реставрации - по сути, нового обретения, вообще особая атмосфера, окружающая этот образ, потребовали от музейщиков новых проектных решений. То, что лик Богородицы мы можем увидеть практически таким же, каким его видел Андрей Боголюбский - настоящее чудо, научная реставрация этого шедевра велась более ста лет, начиная с 1918 года, и один из залов экспозиции, которая откроется в январе 2024-го во владимирских Палатах, будет посвящён этой огромной работе. Ещё один зал отведут под рассказ о том, что связано с бытованием и почитанием образа. В третьем будет демонстрироваться сама икона", - рассказали в музее.Сейчас музей приступает к практическому этапу выполнения этого крупного проекта. И прежде всего потребуется провести ремонт помещений. Поэтому со следующей недели в Палатах для посещения закроют несколько экспозиций:- «Шедевры древнерусской иконописи»,- «Картинную галерею»,- «Интерьер дворцового зала».Фото: ВСМЗ