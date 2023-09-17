В Сети появилось видео, на котором видно, как приплывший на мелководье дельфин перепугал купальщика. Курьезный случай произошел на одном из пляжей в Анапе. На опубликованных кадрах видно, ..

В Сети появилось видео, на котором видно, как приплывший на мелководье дельфин перепугал купальщика. Курьезный случай произошел на одном из пляжей в Анапе.На опубликованных кадрах видно, что при встрече с дельфином мужчину, находящегося в море, охватила настоящая паника и он поспешил выбежать из воды. Возможно, отдыхающий принял это мирное морское млекопитающее за злобного хищника.