В Коврове прокуратурой пресечены факты неформальной занятости Ковровской городской прокуратурой по...

В Коврове прокуратурой пресечены факты неформальной занятостиКовровской городской прокуратурой по обращениям местных жителей проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, трое заявителей работали в одной из строительных компаний города в должности подсобных рабочих.В их обязанности входило выполнение следующих видов работ: переноска песка и арматуры, заливка бетона, подготовка отмосков, установка бордюров. Для доступа на объект каждому из работников был выдан пропуск.Позже выяснилось, что трудовые договоры с работниками не заключались, приказы о назначении на должность не издавались, записи в трудовые книжки не вносились.Кроме того, на момент проверки, зарплата за отработанное время заявителям не выплачена.Генеральному директору организации внесено представление, а также возбуждены дела об административных правонарушениях (уклонение от заключения трудового договора и невыплата заработной платы).Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото freepik.com