В Вязниках у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали дорогую иномарку Вязниковским городским...

В Вязниках у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали дорогую иномаркуВязниковским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя.В ходе расследования установлено, что прошлым летом мужчина, сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Как выяснилось, ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.При этом он понимал, что не имеет права сесть за руль, но подумал, что сможет проехать незамеченным.Позже, в районе дома № 63 по улице Горького в Вязниках, осужденный был остановлен сотрудником ГИБДД. При прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, алкоголь превысил допустимую норму в 5 раз.Виновному назначено 250 часов обязательных работ, а также лишение прав на 1,5 года.Принадлежащий осужденному автомобиль «Опель Астра» конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото freepik.com