Во Владимирской области действует новая справка о среднем заработке для пособия по безработице В...

Во Владимирской области действует новая справка о среднем заработке для пособия по безработицеВ России с 10 сентября 2023 года утвердили форму справки о среднем заработке для тех, кто хочет получать пособия по безработице, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее общей формы не было, работодатели использовали бланки, разработанные у них в регионе, либо форму, рекомендованную Минтрудом.В новой форме два раздела: с данными о работодателе и о работнике.О сотруднике в справке должны быть указаны сведения по отпускам по беременности и родам, по уходу за ребенком, за свой счет, если эти отпуска были в течение 12 месяцев перед увольнением.В каких случаях работодатель рассчитывает средний заработок для пособия по безработице?когда сотрудник находился в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу увольненияу работника отсутствовал доход или хотя бы один полностью отработанный месяц за последние 12 месяцевгражданин уволен с военной службы по призывучеловек уволен из международной организации (либо ее представительства), осуществляющей деятельность на территории РФ на основании международных договоров, предусматривающих освобождение от уплаты налогов по зарплатеоплата труда сотрудника осуществлялась в иностранной валюте, получаемой от финансируемых из федерального бюджета государственных учреждений или организаций, направивших его на работу за границуФото pxfuel.com