Во Владимирской области действует новая справка о среднем заработке для пособия по безработице
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Во Владимирской области действует новая справка о среднем заработке для пособия по безработице
В России с 10 сентября 2023 года утвердили форму справки о среднем заработке для тех, кто хочет получать пособия по безработице, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее общей формы не было, работодатели использовали бланки, разработанные у них в регионе, либо форму, рекомендованную Минтрудом.
В новой форме два раздела: с данными о работодателе и о работнике.
О сотруднике в справке должны быть указаны сведения по отпускам по беременности и родам, по уходу за ребенком, за свой счет, если эти отпуска были в течение 12 месяцев перед увольнением.
В каких случаях работодатель рассчитывает средний заработок для пособия по безработице?
когда сотрудник находился в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу увольнения
у работника отсутствовал доход или хотя бы один полностью отработанный месяц за последние 12 месяцев
гражданин уволен с военной службы по призыву
человек уволен из международной организации (либо ее представительства), осуществляющей деятельность на территории РФ на основании международных договоров, предусматривающих освобождение от уплаты налогов по зарплате
оплата труда сотрудника осуществлялась в иностранной валюте, получаемой от финансируемых из федерального бюджета государственных учреждений или организаций, направивших его на работу за границу
Фото pxfuel.com