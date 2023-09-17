Во Владимирской области две больницы получили новое оборудование для диагностики онкологических...

Во Владимирской области две больницы получили новое оборудование для диагностики онкологических заболеваний.В регионе продолжается реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает Минздрав Владимирской области.В Областной онкодиспансер и ЦГБ г. Коврова поступило новое медицинское оборудование для диагностики раковых заболеваний:Гастровидеоскоп ультразвуковой,Ультразвуковая система для видеогастроскопа,Видеобронхоскоп ультразвуковой,Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием,Два микроскопа для гистологических и иммуногистохимических исследований."Данное оборудование позволяет уточнять уровень поражения трахеи и бронхов; выявлять уровень метастазирования и верифицировать опухолевый процесс; проводить диагностику объемных образований поджелудочной железы; стадировать злокачественные новообразования, в том числе определять глубину поражения при небольших размерах опухоли",-отметили в Минздраве.Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием – это комплекс оборудования для исследования опухоли от получения образца ткани до анализа изображений тканей и клеток. Поставлена в Областной онкодиспансер.Микроскопы, приобретенные для онкодиспансера и ЦГБ г. Коврова, предназначены для гистологических и иммуногистохимических исследований. На данный момент с их помощью выполнены десятки тысяч исследований.Фото pxfuel.com