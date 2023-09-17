Во Владимирской области две больницы получили новое оборудование для диагностики онкологических...
Во Владимирской области две больницы получили новое оборудование для диагностики онкологических заболеваний.
В регионе продолжается реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает Минздрав Владимирской области.
В Областной онкодиспансер и ЦГБ г. Коврова поступило новое медицинское оборудование для диагностики раковых заболеваний:
Гастровидеоскоп ультразвуковой,
Ультразвуковая система для видеогастроскопа,
Видеобронхоскоп ультразвуковой,
Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием,
Два микроскопа для гистологических и иммуногистохимических исследований.
"Данное оборудование позволяет уточнять уровень поражения трахеи и бронхов; выявлять уровень метастазирования и верифицировать опухолевый процесс; проводить диагностику объемных образований поджелудочной железы; стадировать злокачественные новообразования, в том числе определять глубину поражения при небольших размерах опухоли",-отметили в Минздраве.
Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием – это комплекс оборудования для исследования опухоли от получения образца ткани до анализа изображений тканей и клеток. Поставлена в Областной онкодиспансер.
Микроскопы, приобретенные для онкодиспансера и ЦГБ г. Коврова, предназначены для гистологических и иммуногистохимических исследований. На данный момент с их помощью выполнены десятки тысяч исследований.
Фото pxfuel.com