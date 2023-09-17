Во Владимирской области в сентябре пройдёт осенний марафон для пожилых людей С 18 по 29 сентября...

Во Владимирской области в сентябре пройдёт осенний марафон для пожилых людейС 18 по 29 сентября 2023 года, в преддверии Дня пожилого человека, на базе соцучреждений Владимирской области будут организованы встречи, которые объединят активных пенсионеров.«Активность пожилых людей имеет большое значение для всего общества в целом. Поэтому важно создавать условия, в которых каждый человек серебряного возраста сможет проявить свою физическую и творческую активность», – отмечают в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области.Все желающие пожилые люди смогут выбрать удобную для себя локацию и приехать на осенний праздник.Для участников будут работать несколько площадок:«Общество и государство»,«Здоровье»,«Красота и мода»,«Мир увлечений».Для тех, кто предпочитает активный отдых, подготовят площадки по скандинавской ходьбе и танцам. В рамках информационного часа предусмотрен блок консультаций от экспертов.Первый этап марафона пройдёт 18 сентября в Суздальском районе.Фото freepik.com