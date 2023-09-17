Во Владимирской области в сентябре пройдёт осенний марафон для пожилых людей
С 18 по 29 сентября...
Во Владимирской области в сентябре пройдёт осенний марафон для пожилых людей
С 18 по 29 сентября 2023 года, в преддверии Дня пожилого человека, на базе соцучреждений Владимирской области будут организованы встречи, которые объединят активных пенсионеров.
«Активность пожилых людей имеет большое значение для всего общества в целом. Поэтому важно создавать условия, в которых каждый человек серебряного возраста сможет проявить свою физическую и творческую активность», – отмечают в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области.
Все желающие пожилые люди смогут выбрать удобную для себя локацию и приехать на осенний праздник.
Для участников будут работать несколько площадок:
«Общество и государство»,
«Здоровье»,
«Красота и мода»,
«Мир увлечений».
Для тех, кто предпочитает активный отдых, подготовят площадки по скандинавской ходьбе и танцам. В рамках информационного часа предусмотрен блок консультаций от экспертов.
Первый этап марафона пройдёт 18 сентября в Суздальском районе.
Фото freepik.com