Во Владимирской области военные пенсионеры, участвующие в СВО будут получать 100% компенсацию Как...

Во Владимирской области военные пенсионеры, участвующие в СВО будут получать 100% компенсациюКак следует из указа Президента России, пенсионерам, заключившим контракт в период проведения спецоперации на Украине, а также мобилизованным установить ежемесячную компенсационную выплату. Она установлена в размере пенсии за выслугу лет. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Глава государства поручил правительству России определить порядок осуществления ежемесячных выплат и обеспечить финансирование расходов.Указ вступил в силу с момента его подписания.Фото freepik.com