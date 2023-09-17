Во Владимирской области военные пенсионеры, участвующие в СВО будут получать 100% компенсацию
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Во Владимирской области военные пенсионеры, участвующие в СВО будут получать 100% компенсацию
Как следует из указа Президента России, пенсионерам, заключившим контракт в период проведения спецоперации на Украине, а также мобилизованным установить ежемесячную компенсационную выплату. Она установлена в размере пенсии за выслугу лет. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства поручил правительству России определить порядок осуществления ежемесячных выплат и обеспечить финансирование расходов.
Указ вступил в силу с момента его подписания.
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