Жителей Владимирской области приглашают к участию в онлайн-голосовании Народный участковый -...

Жителей Владимирской области приглашают к участию в онлайн-голосовании "Народный участковый - 2023"Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в тринадцатый раз. Лучшего участкового выбирают посредством голосования в Интернете. Конкурс проводится в 3 этапа в форме онлайн-голосования, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2023». Лучший участковый в каждом из районов Владимирской области определяется по наибольшему количеству "лайков".Победители в каждом из районов региона автоматически переходят на второй этап голосования, который состоится в октябре.Ознакомиться с анкетами участников первого этапа конкурса и проголосовать можно по ссылкеИтоги онлайн-голосования будут размещены на сайте УМВД России по Владимирской области.Фото pxfuel.com