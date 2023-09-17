Жители и гости 33 региона сравнивают Владимирскую область с изображениями на открытках разных...

Жители и гости 33 региона сравнивают Владимирскую область с изображениями на открытках разных эпох.Когда ожидание совпадает с реальностью. Жители и гости Владимирской области сравнивают открыточные виды владимира с тем, что видят своими глазами.На открытках - изображения разных эпох. Например, внешний облик исторического музея и городской думы не изменились со времен, когда 33 регион был еще Владимирской губернией. А жемчужину нашего края, церковь Покрова-на-Нерли - современные художники нарисовали в жанре иллюстраций. Добавив привычные для Боголюбовского пейзажа элементы - лодку, живописца на пленэре, представителей флоры и фауны. И даже кузнечика, который играет на скрипке.