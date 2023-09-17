Жители Владимирской области смогут проверить свою цифровую грамотность. Напомним, что Цифровой...

Жители Владимирской области смогут проверить свою цифровую грамотность.Напомним, что "Цифровой диктант" - это всероссийская акция, самая масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности. В 2023 году году будет проходить с 29 сентября по 15 октября.На основе результатов диктанта будет определен индекс цифровой грамотности населения Российской Федерации. При этом каждый участник сможет оценить собственный уровень цифровых компетенций, узнать о новых технологиях, цифровых сервисах и продуктах, а также сформировать личную стратегию развития знаний и навыков в цифровой сфере, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Цифровой диктант состоит из тестов, подготовленных для различных возрастных групп:для детей (7 – 13 лет),подростков (14 – 17 лет),взрослых (18 – 59 лет),людей старшего возраста (60+).Акция будет проходить и в онлайн-формате на платформе ЦифровойДиктант.рф и оф-лайн - на региональных площадках.С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на платформе ЦифровойДиктант.рф.Фото pxfuel.com