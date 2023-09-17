Музыкальный продюсер Игорь Крутой представил на своей странице в соцсети ВКонтакте новый клип на песню. Ее исполняет вокалист Сергей Павловский.

Музыкальный продюсер Игорь Крутой представил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" новый клип на песню. Ее исполняет вокалист Сергей Павловский.Ролик посвящен композиции под названием "Живое сердце". Видеоряд сопровождается музыкой, которую написал сам Игорь Крутой, автор слов к песне — Михаил Гуцериев. В клипе, как и в треке, повествуется о самом главном — о любви, которая способна залечить раны любой глубины.Музыкальная работа создана в жанре поп-музыки, однако в ней можно услышать нотки тяжелого рока и даже разглядеть некоторые симфонические черты. Это неудивительно, ведь Игорь Крутой всегда был известен своим композиционным разнообразием."Я искал свое счастье, сердце рвется на части, и судьба улыбнулась в ответ…" — заявляет лирический герой. По сюжету клипа, в ходе он вечеринки встречает прекрасную незнакомку и тут же понимает — влюбился.Силу чувств подчеркивает пианино в огне как кульминация всего видеоряда, а музыка Игоря Крутого задевает тонкие струны души. По словам исполнителя песни Сергея Павловского, герой пытается доказать всем, в том числе и себе, что любовь всегда поможет в преодолении любых жизненных препятствий. В ее силах вылечить раненную от боли душу.Сергей Павловский известен, прежде всего, победой в популярном шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" на канале "Россия 1". Стоит отметить, что "Живое сердце" — это первая песня, которую написал для него Игорь Крутой.