Музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева, которую не так давно посетил мэр города Дмитрий Наумов, чтоб посмотреть, как идет ремонт, попала в список «просрочек». Подрядчик должен был сдать объект

Музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева, которую не так давно посетил мэр города Дмитрий Наумов, чтоб посмотреть, как идет ремонт, попала в список «просрочек». Подрядчик должен был сдать объект еще 30 июля, но работы еще не закончены. Об этом сообщили в прокуратуре. Контракт стоимостью 8 миллионов рублей на капитальный ремонт крыши и фасада школы мэрия