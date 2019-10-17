Артистка произвела настоящий фурор. Поклонники оценили преображение Алены Хмельницкой.

Артистка произвеланастоящий фурор. Поклонники оценили преображение Алены Хмельницкой.Знаменитость похвасталасьсвежим снимком в "Инстаграм". Звезда запечатлена во время работы: АленаХмельницкая стоит у барной стойки вместе с коллегой, находящийся поодаль операторнаправляет на них камеру."Никогда не носилакоротких юбок ... 🤷🏻♀ ну ооочень редко и оочень давно, и то зимой, с высокими сапогами ))) Всегда мне казалось, что не мое это... Помню как–тоЛевон Оганезов на одной из тв–программ, увидев меня в юбке, сказал – " Алена,у тебя что, есть ноги ?"))) 🤣🤣🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок 48-летняя АленаХмельницкая.После знаменитость призналась, чтооблачилась в мини-юбку только ради роли. Образ артистка дополнила чернымтопом и кожаным пиджаком в тон.Поклонники от снимка пришли ввосторг. Интернет-обыватели удивлялись тому, что отказываетсядемонстрировать стройные ножки, пряча их под длинными нарядами."Ноги что надо! Зря неносите коротких юбок !👍😊", "Алена, это преступление... прятать такие шикарные ножки 👍🏼🔥🔥🔥", "Скажите Оганезову что ноги у Вас есть, прямые длинные, все при Вас: лицои одежда, и душа, и мысли👍🤗👌", "Такие ноги грех не показывать 👍", "А ножки тоненькие, икры хуунькие, как у француженки!!!!😁🤩💕👍", "А ноги то – фантастические... 🔥", – комментировали пост обыватели.Добавим, что редко говорит о личной жизни.Известно только, что после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном артисткастала встречаться с мужчиной значительно ее моложе. Избранником звезды стал бизнесменАлександр Синюшин. Ухажер быстро нашел общий язык с дочерью Алены Ксенией.