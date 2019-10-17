Артистка произвела
настоящий фурор. Поклонники оценили преображение Алены Хмельницкой.
Артистка произвела
настоящий фурор. Поклонники оценили преображение Алены Хмельницкой.
Знаменитость похвасталась
свежим снимком в "Инстаграм". Звезда запечатлена во время работы: Алена
Хмельницкая стоит у барной стойки вместе с коллегой, находящийся поодаль оператор
направляет на них камеру.
"Никогда не носила
коротких юбок ... 🤷🏻♀ ну ооочень редко и оочень давно, и то зимой, с высокими сапогами ))) Всегда мне казалось, что не мое это... Помню как–то
Левон Оганезов на одной из тв–программ, увидев меня в юбке, сказал – " Алена,
у тебя что, есть ноги ?"))) 🤣🤣🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок 48-летняя Алена
Хмельницкая.
После знаменитость призналась, что
облачилась в мини-юбку только ради роли. Образ артистка дополнила черным
топом и кожаным пиджаком в тон.
Поклонники от снимка пришли в
восторг. Интернет-обыватели удивлялись тому, что отказывается
демонстрировать стройные ножки, пряча их под длинными нарядами.
"Ноги что надо! Зря не
носите коротких юбок !👍😊", "Алена, это преступление... прятать такие шикарные ножки 👍🏼🔥🔥🔥", "Скажите Оганезову что ноги у Вас есть, прямые длинные, все при Вас: лицо
и одежда, и душа, и мысли👍🤗👌", "Такие ноги грех не показывать 👍", "А ножки тоненькие, икры хуунькие, как у француженки!!!!😁🤩💕👍", "А ноги то – фантастические... 🔥", – комментировали пост обыватели.
Добавим, что редко говорит о личной жизни.
Известно только, что после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном артистка
стала встречаться с мужчиной значительно ее моложе. Избранником звезды стал бизнесмен
Александр Синюшин. Ухажер быстро нашел общий язык с дочерью Алены Ксенией.