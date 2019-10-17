Главная прибалтийская эстрадная дива Лайма Вайкуле прилетела в Москву, чтобы поделиться грандиозными планами. Ее авторский фестиваль Лайма. Рандеву. Юрмала, который, традиционно, проходит в июле на Рижском взморье, теперь обретет новое дыхание.

Главная прибалтийская эстрадная дива Лайма Вайкуле прилетела в Москву, чтобы поделиться грандиозными планами. Ее авторский фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который, традиционно, проходит в июле на Рижском взморье, теперь обретет новое дыхание."Для меня самая главная цель фестиваля – вернутьуважение к профессии музыкант. Я возлагаю много надежд на партнерствос "Русской Медиагруппой". Надеюсь, что оно поможет популяризироватьмузыку. В первую очередь, молодые таланты. И надеюсь, этот союзсделает фестиваль ещё профессиональнее и качественнее", – заявила певица в российской столице.На фестивале она всегда пестовала молодые таланты – там выступали Александр Панайотов,Макс Барских, "Градусы", MBandи Алексей Чумаков. Теперь же ей будет еще проще пестовать таланты - ее музыкальный праздник будут поддерживать радиостанции Monte Carlo и Хит FM, телеканал RU.TV. А уж там молодых талантов хватает. Те же ЮрКисс и ВладиМир вполне могут стать украшением "Лайма. Рандеву. Юрмала".Возможно и совместное выступление Лаймы Вайкуле на сцене зала "Дзинтариа" с мамой этих талантливых молодых артистов – певицей Еленой Север. Но интрига будет раскрыта только в днипроведения фестиваля в Юрмале 24-26 июля 2020 года. Подготовка к празднику идет полным ходом.Остается гадать, придет ли теперь на фестиваль Алла Пугачева. В последние годы она появлялась в зале в качестве зрителя и особенно громко хлопала молодым звездам – Примадонне, в частности, нравятся Maruv и Светлана Лобода.