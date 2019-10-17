Не все дела закрываются за сроком давности. Так против 93-летнего бывшего охранника концлагеря было возбуждено уголовное дело.

Не все дела закрываются за сроком давности. Так против 93-летнего бывшего охранника концлагеря было возбуждено уголовное дело.Процесс происходит в Германии. В годы Второй мировой войны пожилой немец Бруно Дей следил за заключенными концентрационного лагеря Штуттгоф. Из-за того, что мужчина не давал своим "подопечным" убегать за территорию "места смерти", его обвинили в соучастии при убийстве более, чем пяти тысяч человек.Сам Дей своей вины не признает, утверждая, что стал одной из многочисленных жертв царившего тогда нацистского режима. Тем не менее, правоохранители Германии утверждают, что не давая заключенным права на побег, пожилой человек поддерживал жестокие, зачастую кровавые расправы над теми, кому не повезло стать пленниками концлагеря, ТВ Центр.Как отмечает источник, судебное заседание будет проходить в особом порядке. Стоит отметить, что на момент службы в Штуттгофе обвиняемому в преступлении было всего 17 лет. Теперь же за работу в концентрационном лагере мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Для дачи показаний в Гамбург уже прибыли 20 бывших узников из Соединенных штатов Америки, Польши и Израиля.Штуттгоф – нацистский концентрационный лагерь, созданный в 1939 году на территории оккупированной Третьим рейхом Польши. За годы войны в нем побывало 110 тысяч человек, 65 тысяч из которых погибли жуткой смертью. Кроме медицинских экспериментов, известен производством мыла из человеческих тел. На данный момент является музеем.