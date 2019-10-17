Энрике Иглесиас является не только знаменитым певцом, но и заботливым папой. Артист поделился милым роликом со своими поклонниками на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Энрике Иглесиас является не только знаменитым певцом, но и заботливым папой. Артист поделился милым роликом со своими поклонниками на своей странице в социальной сети "Инстаграм".В кадре мужчина играет со своими детьми – близняшками Люси и Николасом. Дети нажимают на грудь звездной отца, а тот имитирует будто бы удар током. Примечательное деталью является играющая песня Юрия Никулина о зайцах из знаменитого советского фильма "Бриллиантовая рука". К слову, именно оттуда же известная композиция о людях-дикарях. Ее исполнил тогда Андрей Миронов.Источник звука находится за кадром, так что не ясно, просто ли кто включил музыку или же семья решила посмотреть российскую комедию. Впрочем, не стоит удивляться такому фону, ведь жена Иглесиаса – русская теннисистка Анна Курникова.Пара познакомилась еще в 2002 году, но их дети появились на свет только в 2017-м.