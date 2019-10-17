Нарушения уже устранили

ГИБДД и прокуратуре по Владимирской области удалось выявить нарушения в действиях администрации Петушков. По информации ведомств, власти плохо следят за качеством автомобильных дорог.На дорогах в Петушках обнаружили выбоины сразу на нескольких центральных улицах. На пересечении улиц Московская и Прудная отсутствуют дорожные знаки. По результатам проверки главу администрации города Петушки оштрафовали на 20 тысяч рублей.В прокуратуре сообщают, что нарушения уже устранили.