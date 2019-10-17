Волшебство или современные технологии? В Александрове прошла премьера спектакля Королева. Изюминка постановки - компьютерная графика.

Волшебство или современные технологии? В Александрове прошла премьера спектакля "Королева". Изюминка постановки - компьютерная графика.Нина Глизница: "Что такое декорации в нашем обычном представлении? Это какие-то ширмы, атрибуты, необходимые для спектакля, возможно, какие-нибудь искусственные здания. Но Александровский театр решил удивить в этот раз. И вместо обычных декораций у нас интерактивные".Причудливые сады, домики Кая и Герды и, конечно же, ледяной дворец. Видеограф Юлия Михеева, лауреат премии "Золотая маска", превратила спектакль "Королева" в интерактивное шоу. Премьера прошла в Александровском театре. Но декорации необычны не только для зрителей, но и для актёров. Легко ли с ними работать?Александр Самойлов: "Проще, конечно, работать с одним стулом. Новый опыт он всегда интересен. Интересно развиваться и идти дальше. Спектакль идёт на основе компьютерной графики. Это необычное явление, это какое-то знаковое событие. Хотя главное в любом спектакле, какая бы техника ни была, - это актёр. Главное - это человек".Ганс Христиан Андерсен написал "Снежную королеву" в 19 веке. О добре и зле, любви и ненависти писатель рассказывает детям простым языком - языком сказки. Воплотить её в жизнь решил режиссер-постановщик легендарного ЛЕНКОМа Сергей Дьячковский вместе с актёрами Александровского театра. Это не первая совместная постановка. Год назад зрители увидели спектакль "Ночь перед Рождеством".Сергей Дьячковский, режиссер-постановщик спектакля "Королева (Московский театр "ЛЕНКОМ"): "Театры малых городов имеют цель - на что-то вдохновлять. Когда сюда приходят зрители, мне кажется, что в том числе кто-то захочет стать артистом, я уверен.""Королева" в Александрове пробудет в течение трёх дней. Билетов на спектакли уже нет. Но премьеры в театре на этом не закончатся. Уже в декабре нас ждёт кино-спектакль "33.ру"Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир".