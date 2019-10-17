Турецкая военная операция в Сирии завела в тупик отношения Вашингтона с Анкарой. Действия Турции обсудили и в Совбезе ООН. Как эта тема влияет на международную безопасность? И на какие шаги готовы в Вашингтоне?

Турецкая военная операция в Сирии завела в тупик отношения Вашингтона с Анкарой. Действия Турции обсудили и в Совбезе ООН. Как эта тема влияет на международную безопасность? И на какие шаги готовы в Вашингтоне?Турецкая операция "Источник мира" для Дональда Трампа превратилась в источник бед. Союзники и противники обвиняют его в предательстве и курдов, и американских интересов. Чтобы избавиться от имиджа плохого главнокомандующего, Трамп даже согласен побыть капитаном Очевидность."Если Россия собирается помочь в защите курдов, это хорошо. И Сирия не хочет, чтобы Турция захватила ее земли. Я могу это понять. Но какое это имеет отношение к Соединенным Штатам Америки? Должны ли мы бороться с членом НАТО, чтобы Сирия, которая не является нашим другом, сохранила свою землю? Я так не думаю", — хитро отметил 45-й президент США.Впрочем, Анкара на территориальную целостность Сирии не посягает. Это подтвердил министр иностранных дел Турции своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом говорили и на консультациях в Совбезе ООН."Наши западные коллеги на этом заседании обращались к России с просьбой, поскольку мы на передовом крае, быть неким связующим звеном между тем, что происходит там, и тем, что обсуждает Совет Безопасности, потому что, конечно, у нас знаний о том, что происходит на земле на сегодняшний день больше, чем у кого-либо другого. Россия — единственная страна из крупных держав, с которой разговаривают все страны", — подчеркнул российский постпред в ООН Василий Небензя.Трамп это тоже понимает, но он бы не был самим собой, если бы не выдал очередной перл. Досталось курдам, которым и так непросто."Общий момент состоит в том, что все ненавидят ИГ (запрещена в России). Рабочая партия Курдистана вероятно, во многих отношениях с точки зрения террористической угрозы хуже, чем ИГ, — начал Трамп. — Я спрашиваю: "Зачем нам защищать сирийскую землю?". Асад — не наш друг, а у Сирии также есть отношения с курдами. А они, между прочим, не ангелы, ок? Кто тут ангел? Их не очень много вокруг".Но американской прессе не до таких тонкостей. "Россия спешно заполняет вакуум, оставленный США в Сирии", "Ошеломительное поражение Вашингтона", "Действия Трампа помогают Москве" — так звучат заголовки. Подливают масла и ближайшие союзники."Трамп делает самую большую ошибку своего президентства, полагая, что курды сегодня находятся в лучшем положении, чем вчера. Это просто невероятно. Это просто несправедливо, опасно и, откровенно говоря, позорно, что мы отказались от курдов", — заявил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэхам.Грэхама Трамп в ответ послал... в юридический комитет сената, который тот возглавляет, а демократам из нижней палаты, которые сами отправились в Белый дом, устроил взбучку. Предводительствовавшая Нэнси Пелоси захватила с собой и соратников, и республиканцев, с которыми вместе приняли двухпартийную резолюцию, осуждающую вывод американских войск из Сирии. Беседа не задалась. От Трампа выходили как оплеванные."Он наносил оскорбления, в особенности в адрес спикера. Он назвал ее третьесортным политиком. Это не было диалогом", — констатировал сенатор Чак Шумер.У того, кто остался внутри, конечно, своя версия. В твиттере Трамп выложил фото со встречи, снабдив подписью:"Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!"Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2019 г.Но в самом деле, что для Трампа лидер большинства в одной из палат, если даже с лидером другого государства он и не думает держать себя в руках? В прессу утекла копия письма главы Белого дома, отправленного президенту Турции в день начала операции. Трамп, похоже, хотел выступить посредником между Анкарой и сирийскими курдами, предлагал Эрдогану сделку, а если тот откажется, грозил санкциями. В хамском тоне."История скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком", — написал Трамп открытым текстом Эрдогану.Турецкий президент с написанным ознакомился, конечно, раньше журналистов. Неудивительно, что поначалу Эрдоган даже не хотел принимать направляющихся в Турцию вице-президента Пенса и госсекретаря Помпео. От этой встречи теперь и правда много что зависит.The New York Times всерьез пишет о том, что Вашингтоне всерьез изучают варианты вывоза американского ядерного оружия с авиабазы Инджирлик. Пропасть между двумя союзниками по НАТО разрастается даже быстрее, чем армия США покидает территорию Сирии.