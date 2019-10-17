Программа реновации в Москве пока не оказывает заметного влияния на рынок аренды в городе.

В домах, которые попали под реновацию, сдается всего 3% от всего предложения квартир в Москве, говорится в исследовании компании "Миэль-Аренда".Арендаторы, снимающие жилье в домах под снос, съезжать не торопятся, а потенциальные арендаторы от квартир в хрущевках не отказываются, хотя если речь идет о длительной аренде, они предпочитают знать примерные сроки, когда нужно выезжать.В целом же квартиры в пятиэтажках и раньше не пользовались большим спросом, отмечают специалисты.Снять жилье в хрущевке сегодня можно от 20 тысяч рублей в месяц, но есть и предложения за 100 тысяч – это отремонтированная квартира в Пресненском районе.