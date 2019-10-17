Российские банки резко сократили доходность вкладов в евро. А некоторые их уже даже не принимают. Дело в том, что, получая евро от населения банки должны где-то разместить эти средства. Предприятия не проявляют спрос на кредиты в евро, а в Европе разместить эти деньги можно только по отрицательным ставкам, то есть себе в убыток.

Российские банки резко сократили доходность вкладов в евро. А некоторые их уже даже не принимают. Дело в том, что, получая евро от населения банки должны где-то разместить эти средства. Предприятия не проявляют спрос на кредиты в евро, а в Европе разместить эти деньги можно только по отрицательным ставкам, то есть себе в убыток."Банк принимает бессрочные вклады в евро. Размер ставки — 0,01. Их просто некуда размещать, с учетом того, что банки несут определенные затраты на прием, на страхование данных вкладов, и различные другие, то есть, даже деньги "под ноль", они для банка прямо убыточны", — пояснил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие".В Сбербанке нам заявили, что прекратили прием депозитов в евро еще в сентябре. Причина — оптимизация линейки вкладов. Клиентам предлагают сберсчет со ставкой в одну сотую процента.О закрытии доходных вкладов в евро в последний месяц заявляли и в других кредитных организациях.В Альфа-банке указывают на то, что привлечение евро сейчас невыгодно, поэтому они не исключают взимание комиссии за обслуживание счетов в евро.Центробанк говорил о возможности введения отрицательных ставок. Пока для компаний и только по депозитам в евро. Но для начала ЦБ надо внести изменения в законодательство.На Западе отрицательные ставки, то есть когда физлицо не получает доход, а сам доплачивает банку — это нормальная практика и в отношении населения. По сути, это — плата за хранение денег или активов. Как если вы кладете их в банковскую ячейку.В Минфине эту инициативу поддерживают."Никто не говорит о том, что будет в приказном порядке установлена такая ставка. Я в целом считаю, что это хорошо. Если, например, вы в физическом золоте откроете счет, то вы будете платить банку за хранение вашего металла. И никого это особо не смущает. Просто человек делает вывод о том, что это актив, который он хочет иметь. Ну, значит, надо платить за его хранение", рассказал Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ.В министерстве финансов уточняют, что планов вводить отрицательные ставки по депозитам в долларах или других валютах — нет. А отказ от депозитов в евро — в рамках политики ЦБ по девалютизации банковского сектора и еще один довод хранить сбережения в рублях. К тому же наша валюта за последние месяцы укрепилась. Доллар с мая просел на 2%, евро — на 3%. Но вводить запреты на обращение иностранной валюты никто не планирует."Люди могут держать в евро, если им кажется, что евро по какой-то причине им только известной вырастет в цене. Но никакого практического смысла для большинства граждан иметь такие счета, кроме как стратегией, я, честно говоря, не вижу", — подчеркнул Моисеев.Добавлю, что россияне хранят в банках более 29 триллионов рублей, из них больше 6 триллионов приходится на валютные вклады.