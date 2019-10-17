Сирийский лидер Башар Асад назвал турецкую операцию Источник мира преступной агрессией. Это неприкрытое нападение. Поэтому Арабская Республика уже несколько раз атаковала Турцию и ее террористов. Сирия будет противостоять им любыми законными способами, добавил президент.

Сирийский лидер Башар Асад назвал турецкую операцию "Источник мира" преступной агрессией. Это неприкрытое нападение. Поэтому Арабская Республика уже несколько раз атаковала Турцию и ее террористов. Сирия будет противостоять им любыми законными способами, добавил президент.Это первое заявление Асада с начала операции на северо-востоке Сирии, сообщает агентство РИА Новости. Он было сделано во время встречи главы государства с иракским советником по вопросам национальной безопасности Фалихом аль-Файядом.Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию "Источник мира", цели которой сначала очистить территории на северо-востоке Сирии от террористов и курдов-боевиков, а потом вернуть мирных жителей, которые бежали из этого региона.На данный момент турецкие военные отчитываются об уничтожении 637 боевиков. Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в руках террористов может находиться химическое оружие. Они применят его и обвинят в этом Анкару, не исключил глава военного ведомства.