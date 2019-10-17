В Краснодаре завершился матч третьего тура баскетбольного Кубка Европы между Локомотивом – Кубанью и французским Лиможем. Хозяева площадки одержали победу со счетом 89:75.

В Краснодаре завершился матч третьего тура баскетбольного Кубка Европы между "Локомотивом – Кубанью" и французским "Лиможем". Хозяева площадки одержали победу со счетом 89:75.В трех четвертях на паркете шла упорная борьба — 20:19, 22:22, 13:17. Но в четвертом игровом отрезке кубанцы не только ликвидировали отставание в три очка, но и смогли добиться большого перевеса 31:17. В итоге победа с преимуществом в 14 очков. Самым результативным в составе хозяев Алан Уильямс, набравший 17 очков."Локомотив-Кубань" выиграл две встречи из трех и занимает второе место в группе В. Следующую встречу краснодарцы проведут 22 октября в Белграде с сербским "Партизаном".