На российские картах появится географический объект с новым названием. Безымянная гора в Сочи получит имя советского разведчика Владимира Барковского. Решение о присвоению такого названия приняли депутаты Горсобрания, передают Вести Сочи.

На российские картах появится географический объект с новым названием. Безымянная гора в Сочи получит имя советского разведчика Владимира Барковского. Решение о присвоению такого названия приняли депутаты Горсобрания, передают "Вести Сочи".Высота пика Владимира Барковского составляет более 2 тысяч 800 метров. Вершина является частью системы горного хребта Аишхо, расположенного в 10 километрах к северо-западу от Красной Поляны.Напомним, Барковский был сотрудником КГБ в Нью-Йорке и НКВД в Лондоне. Прошел спецподготовку в разведывательной школе, после чего в 1940 году его направили в Великобританию на работу в качестве атташе при посольстве. Работал на руководящих должностях по линии научно-технической разведки. В 1996 году указом президента Банковскому присвоили звание Героя Российской Федерации.