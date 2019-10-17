Знаменитостям дарят много разных подарков после выступлений. Правда, такого от своих поклонников Филипп Киркоров вряд ли ожидал.

Знаменитостям дарят много разных подарков после выступлений. Правда, такого от своих поклонников Филипп Киркоров вряд ли ожидал.Сейчас певец гастролирует по стране. Не так давно он дал концерт в городе Печора республики Коми, где собрал не такаую большую аудиторию, хотя даже для того количества пришедших мужчина выложился на славу, продемонстрировав красочные номера на сцене.Главы муниципалитета города были настолько впечатлены талантом певца, что помимо благодарностей решили отблагодарить любимого артиста весьма необычным подарком. Филиппу Бедросовичу вручили жирную увесистую красавицу. Он даже попозировал с завернутой в блестящую обертку большую семгой – красивой и вкусной рыбой, телеканал "360".Публикацию, в которой похвастался "уловом", король российской эстрады разместил на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Он выложил несколько фото с прошедшего концерта, а также примечательное видео, где ему как раз и вручают жирненькую рыбу.Карусель с материалом Киркоров подписал так: "И еще немного фотомгновений о вчерашнем Шоу в городе ПЕЧОРА (РЕСПУБЛИКА КОМИ), которое состоялось вопреки всему здравому смыслу! И отдельная благодарность Главе Муниципального Района "ПЕЧОРА" Наталье Николаевне ПАНШИНОЙ за невероятный прием , внимание и этот памятный необычный подарок– СЕМГА! Это действительно необычно и очень ценно. СПАСИБО!🙏" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).В свою очередь пользователи также не остались в стороне и оценили необычный подарок для Филиппа Бедросовича: "Вкуснятина 🤗 сколько ж килограммов, интересно, такая рыбина весит, не меньше 20 наверное ? Красивые очень фото", "Молодцы. При таком темпе гастролей семга пригодится", "Филипп, забирайте семгу в Москву. Ваша тетя приготовит Сациви".