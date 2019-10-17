В третьем сезоне Екатерина наиболее уязвимая, наиболее слабая, она такая настоящая женщина. Потому что она очень боится потерять трон, конечно же, и потерять любимого. И все это именно то, чего мы больше боимся: бойтесь наших страхов, потому что они могут обернуться против нас, — говорит актриса Мария Александрова о новом сериале Екатерина. Самозванцы.

"В третьем сезоне Екатерина наиболее уязвимая, наиболее слабая, она такая настоящая женщина. Потому что она очень боится потерять трон, конечно же, и потерять любимого. И все это именно то, чего мы больше боимся: бойтесь своих страхов, потому что они могут обернуться против нас", — предупреждает исполнительница роли русской императрицы Мария Александрова в новом сериале "Екатерина. Самозванцы" на телеканале "Россия 1".Именно страх потерять все оборачивается против Екатерины Великой. И в новом сезоне зрители увидят, как она с этим борется."Это наиболее драматичная часть, и мы увидим более уязвимый образ Екатерины, нежели во "Взлете", — раскрывает интригу нового сезона исторической саги Марина Александрова. — Ведь, кроме политики, императрицу подстерегают опасность и предательство и на других фронтах".Актриса буквально вжилась в образ великой русской самодержицы, попыталась почувствовать ее и как женщину, и как мать. "Мне кажется, Екатерина никогда не была хорошей матерью, — отмечает Александрова. — Хотя, может быть, стала хорошей бабушкой".Такой вывод она сделала, основываясь на исторических сведениях: попытках Павла I всеми возможными способами стереть имя матери из истории и тем или иным образом компрометировать ее."Она, видимо, только потом поняла, осознала, как нужно воспитывать детей: их нужно просто любить. Она не умела любить, как мне кажется, окружающих ее людей, именно семью, в том числе сына. Она в этом смысле была несчастной женщиной, на мой взгляд", — считает Александрова.Действие сериала "Екатерина. Самозванцы" начинается в 1774 году. В этот период правление Екатерины Второй оказывается под угрозой. Занявшая трон силой, она сама рискует его потерять. И тут ей придется опираться на свой характер, позволившей юной прусской принцессе Софии Фредерике стать русской императрицей."Люди уже рождаются с характером, — считает Марина Александрова. — И она, видимо, была рождена стать императрицей, сильной женщиной, умеющей отстаивать свои интересы и, в первую очередь, своей страны, которую она любила, к которой она не принадлежала по рождению, но которая стала ей родиной более близкой, чем Пруссия. Россия стала для нее самым важным и первостепенным в жизни".Премьера сериала "Екатерина. Самозванцы" состоится 21 октября в 21:00 на телеканале "Россия 1".