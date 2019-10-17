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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-byvshij-lyubovnik-ostalsya-bez-kvartiry-posle-zhestkix-slov-o-zavorotnyuk.html" target="_blank">Бывший любовник остался без квартиры после жестких слов о Заворотнюк</a> - Не все гладко в жизни экс-возлюбленного Анастасии Заворотнюк Сергея Жигунова. У популярного актера, кинопродюсера отняли квартиру за долги.