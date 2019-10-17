Вместо таблеток гречка за 400 тысяч рублей: в Москве задержан мошенник, который придумал аферу неслыханной наглости. Под видом медработника он ходил по квартирам в Южном Тушине, ставил пенсионерам жуткие диагнозы и тут же предлагал купить лекарства. Вместо препаратов люди получали свертки с крупой.

Вместо таблеток гречка за 400 тысяч рублей: в Москве задержан мошенник, который придумал аферу неслыханной наглости. Под видом медработника он ходил по квартирам в Южном Тушине, ставил пенсионерам жуткие диагнозы и тут же предлагал купить лекарства. Вместо препаратов люди получали свертки с крупой.В полицию обратились две пенсионерки 84-х и 87-ми лет. Одна из них заплатила аферисту 100 тысяч рублей, вторая за свою порцию гречки отдала в четыре раза больше."Наши сотрудники задержали подозреваемого на Сходненской улице Москвы. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям, совершенным в отношении пожилых граждан. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.