Жильцы домов в городе Катав-Ивановск Челябинской области бьются с местной администрацией за то, чтобы их жилье признали аварийным. Не помогло даже распоряжение губернатора.

Районная администрация отказывается признавать дома улицы Стройгородок аварийными, поскольку их жильцы якобы не обращались с соответствующим заявлением и не предоставили пакет необходимых документов.Люди при этом не раз жаловались на плохое состояние жилья, дважды отправляли документы в администрацию.Из стен домов выпадают кирпичи, полы проваливаются, крыши протекают. Жильцы рассказывают, что на стенах растет мох и плесень, в подвале плещется вода.Ранее губернатор Челябинской области Алексей Теслер распорядился создать комиссию по признанию домов аварийными, но даже это не впечатлило чиновников, пишет Znak.com.