Матчем в подмосковных Мытищах меду местным Витязем и уфимским Салаватом Юлаевым завершился очередной тур регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости оказались чуть удачливее и победили с разницей в одну шайбу – 2:1.

Матчем в подмосковных Мытищах меду местным "Витязем" и уфимским "Салаватом Юлаевым" завершился очередной тур регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости оказались чуть удачливее и победили с разницей в одну шайбу – 2:1.При этом юлаевцы первыми открыли счет: это сделал в середине второго периода Сошников. Хозяева довольно быстро отыгрались за счет гола Аалтонена и сохраняли интригу до конца встречи. Но все решила вторая шайба Сошникова, заброшенная на 56-й минуте.