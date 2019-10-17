Суд освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня, которые провели в СИЗО почти полтора года. Они будут находиться дома, но им запрещено пользоваться телефоном и интернетом. При это четырем подозреваемым суд продлил срок ареста.

Суд освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", которые провели в СИЗО почти полтора года.Из СИЗО выпустили начальника пожарного звена Сергея Генина, руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, главу компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина. Об их освобождении из-под стражи ходатайствовала прокуратура.Как сообщает "Интерфакс", они будут находиться дома, но им запрещено пользоваться телефоном и интернетом.Также суд продлил арест бывшему гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.Пожар в "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, возгорание началось в результате замыкания электропроводки. Всего по делу проходят 15 человек.