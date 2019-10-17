Число жертв мощного тайфуна Хагибис, обрушившегося на Японию, увеличилось до 77 человек.

Число жертв мощного тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию, увеличилось до 77 человек. Такие данные сообщает японское общественное телевидение.Как отмечается, еще по меньшей мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 – получили травмы различной степени тяжести. Больше всего человек погибло и пострадало в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также в префектуре Канагава, примыкающей к Токио с юго-запада.В настоящее время в Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий удара стихии. В них принимают участие более 110 тысяч человек, в том числе военнослужащих Сил самообороны страны.Тайфун "Хагибис" обрушился на основную территорию Японии 12 октября и прошел по тихоокеанскому побережью острова Хонсю, напоминает ТАСС. По данным посольства РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.