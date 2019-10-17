Не так давно состоялась премьера фильма Текст по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Актриса Кристина Асмус поделилась впечатлениями.

Не так давно состоялась премьера фильма "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Актриса Кристина Асмус поделилась впечатлениями.Как оказалось, девушка страшно переживала во время показа. Знаменитость рассказала, что ее очень сильно трясло, а эмоции были на пределе. Буйством психики артистка поделилась со своими поклонниками на собственной странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре Асмус позирует в красивом черном платье, однако внимание куда больше привлекает текст, сопровождающий фотографию."Меня даже в день своей свадьбы так не трясло, как трясло в день премьеры... 🤪 Позавчера в Москве отгремела премьера фильма "Текст"! 💥 Я рыдала весь фильм... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – рассказала Кристина.Она отметила, что в какие-то моменты ее слезы вызывал ужас описанной истории, а в какие-то моменты глаза увлажнялись от счастья быть причастной к такому проекту, аналогов которого сложно найти. Актриса заметила, что кино является довольно актуальным, честным и страшным для современного общества. Кроме того, она поблагодарила режиссера и съемочную команду за совместную работу."Спасибо всей нашей киносемье!!!! Вы потрясающие!!!!! 👏🏻 Клим Шипенко, ты исключительный режиссер и особое место в моей жизни занимаешь... Спасибо тебе за все!!!! ❤️", – написала девушка.