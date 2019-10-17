В США состоялись теледебаты, в которых участвовали лидеры предвыборной гонки от Демократической партии. Они выступили за импичмент действующего президента Трампа.

В США состоялись теледебаты, в которых участвовали лидеры предвыборной гонки от Демократической партии. Они выступили за импичмент действующего президента Трампа.Сенатор Берни Сандерс не поскупился на оскорбления в его адрес: назвал Дональда Трампа самым коррумпированным президентом в истории страны и заявил, что нынешний глава Белого дома использует свой пост для личного обогащения.Также демократы заявили, что политика Трампа подорвала доверие других стран к США. В частности – из-за решения о выводе американских войск из Сирии. Сегодняшние теледебаты в штате Огайо, в которых приняли участие 12 человек, уже четвертые в ходе гонки перед выборами 2020-го года.По данным соцопросов, наивысшие шансы на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии имеют сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Джо Байден, отмечает телеканал "Россия 24".