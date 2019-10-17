На момент возгорания в квартире было двое детей, как выяснилось, из-за их шалости с огнем и произошло ЧП.

Сегодня в час дня в поселке Малыгино Ковровского района в квартире двухэтажного дома возник пожар. На момент возгорания в квартире было двое детей, как выяснилось, из-за их шалости с огнем и произошло ЧП. Они успели выбежать из квартиры и сообщить взрослым о беде. Пожарные прибыли оперативно, не дали распространиться огню, но квартира сильно пострадала. В квартире в этот момент находился кот, он спасен, сообщают ковровские спасатели.