Президент США публично усомнился в душевном благополучии спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. Демократы поспорили с Трампом на встрече по Сирии и покинули ее досрочно.

Президент США публично усомнился в душевном благополучии спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. Демократы поспорили с Трампом на встрече по Сирии и покинули ее досрочно. Многие конгрессмены осуждают решение о выводе американских военных и слишком "мягкие", как считают, санкции против Турции.Пелоси обвинила президента США в "истерике" на встрече, он же "прошёлся" по ее жестам и мимике в своем Twitter вплоть до того, что назвал Пелоси "нервным и очень больным человеком". Свидетели указывают, что и на самой встрече Трамп даже именовал Пелоси "третьесортным политиком".Градус политической дискуссии в США повышается по мере приближения президентских выборов — 2020 и в процессе обсуждения импичмента Трампу, который, впрочем, пока маловероятен.