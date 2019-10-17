Руководитель команды Формулы-1 Toro Rosso Франц Тост назвал причины своего нежелания отпускать российского пилота Даниила Квята в Red Bull. Глава красных быков доволен демонстрируемой работой Квята, как и его партнера по команде Пьера Гасли, и попросту не хочет ничего менять.

Руководитель команды "Формулы-1" Toro Rosso Франц Тост назвал причины своего нежелания отпускать российского пилота Даниила Квята в Red Bull. Глава "красных быков" доволен демонстрируемой работой Квята, как и его партнера по команде Пьера Гасли, и попросту не хочет ничего менять."Они уже много знают и облегчают мою жизнь. Нет нужды их обучать. Возможно, они слишком рано попали в Red Bull, — сказал Тост, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Для меня идеальный вариант – это поработать с гонщиками три сезона"."Посмотрим, что решат в Red Bull. И Даниил, и Пьер очень быстры, и мы довольны их работой. Лично я надеюсь, что в следующем сезоне оба останутся с нами. Выбор должен быть объявлен по завершении Гран-при Мексики".Напомним, что Квят, как и Гасли, ранее уже предпринимал попытку стать вторым пилотом команды, однако и тот, и другой были командированы обратно в Toro Rosso.