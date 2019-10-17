Доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3%, сообщает Росстат. Отмечается, что это резкий рост. Так, в январе-сентябре реальные располагаемые доходы россиян выросли всего на ..

Доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3%, сообщает Росстат. Отмечается, что это резкий рост. Так, в январе-сентябре реальные располагаемые доходы россиян выросли всего на 0,2%.Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 35,085 тыс. рублей.