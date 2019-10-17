На западе Саудовской Аравии 36 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии.

На западе Саудовской Аравии 36 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии. Такие данные сообщило агентство SPA, ссылаясь на представителя местной полиции.Как уточняется, автобус врезался в большегрузный автомобиль, после чего загорелся. В результате аварии погибли 35 человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. ЧП произошло в населенном пункте аль-Акхаль, расположенном в административном округе Медина.В автобусе находились граждане азиатских и арабских стран, проживающие в королевстве. Они направлялись на малый хадж (умру), сообщает РИА Новости. В настоящее время начато расследование инцидента.