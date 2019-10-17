Гарантии для работающих в сельской местности женщин будут закреплены законодательно. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла во втором чтении. Одним из автором документа стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Гарантии для работающих в сельской местности женщин будут закреплены законодательно. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла во втором чтении. Одним из автором документа стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект депутаты подготовили совместно с профсоюзами,отметил законодатель. Нормативный акт гарантирует работающим на селе женщинам сокращенныйрабочий день. "Не более 36 часов в неделю", – уточнил Володин.Важный момент: оплата останется прежней, как при 40-часовойрабочей неделе, подчеркнул Володин. "Кроме того, законопроект гарантируетправо сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям трударабочий день разделен на части", – сказал спикер Госдумы.Ко второму чтению в нормативно-правовой акт добавилиположение о том, что размер заработной платы не может быть снижен послевступления закона в силу. Работающие на селе представительницы прекрасного полабудут защищены от риска уменьшения оплаты труда и недоплат, подчеркнул Володин.Развитию сельских территорий является одним из приоритетов дляГосдумы при принятии федерального бюджета 2020-22. Ранее Вячеслав Володинобратил внимание на важность создания рабочих мест на селе. Из-за нехваткивакансий люди переезжают в крупные города, посетовал законодатель.Но лишь одна из проблем. В городах власть решает многиепроблемы, которые возникают у жителей, а на селе люди зачастую предоставлены вэтом вопросе сами себе. Этот вопрос также предстоит решать, отмечал спикер.