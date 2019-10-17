Гарантии для работающих в сельской местности женщин будут закреплены законодательно. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла во втором чтении. Одним из автором документа стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Гарантии для работающих в сельской местности женщин будут закреплены законодательно. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла во втором чтении. Одним из автором документа стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект депутаты подготовили совместно с профсоюзами,
отметил законодатель. Нормативный акт гарантирует работающим на селе женщинам сокращенный
рабочий день. "Не более 36 часов в неделю", – уточнил Володин.
Важный момент: оплата останется прежней, как при 40-часовой
рабочей неделе, подчеркнул Володин. "Кроме того, законопроект гарантирует
право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда
рабочий день разделен на части", – сказал спикер Госдумы.
Ко второму чтению в нормативно-правовой акт добавили
положение о том, что размер заработной платы не может быть снижен после
вступления закона в силу. Работающие на селе представительницы прекрасного пола
будут защищены от риска уменьшения оплаты труда и недоплат, подчеркнул Володин.
Развитию сельских территорий является одним из приоритетов для
Госдумы при принятии федерального бюджета 2020-22. Ранее Вячеслав Володин
обратил внимание на важность создания рабочих мест на селе. Из-за нехватки
вакансий люди переезжают в крупные города, посетовал законодатель.
Но лишь одна из проблем. В городах власть решает многие
проблемы, которые возникают у жителей, а на селе люди зачастую предоставлены в
этом вопросе сами себе. Этот вопрос также предстоит решать, отмечал спикер.