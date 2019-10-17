Бывший вице-президент США Джозеф Байден не усматривает наличие конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании Бурисма на Украине.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не усматривает наличие конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании "Бурисма" на Украине. Об этом Байден-старший заявил во вторник во время очередных общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль, штат Огайо."Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного. Мой сын давал сегодня интервью и отвечает сам за свои поступки", — заверил Байден, отвечая на вопрос, нормально ли, если сын вице-президента США занимается крупным бизнесом в другой стране. "Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение [работать на Украине], я горжусь выбором, который он сделал", — добавил бывший вице-президент.Хантер Байден во вторник в интервью телекомпании АВС заявил, что не занимался противоправной деятельностью на Украине. При этом Байден-младший допустил, что его фамилия сыграла роль при включении его в состав правления Burisma, отмечает телеканал "Россия 24".В США недавно разгорелся крупный скандал, когда выяснилось, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена на Украине. Пообещав за это денег Киеву. Все это едва не привело к импичменту президента США.