Нападающий сборной России и санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского Интера. Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе.

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал представителей миланского "Интера". Боссы итальянской команды рассматривают вариант с приобретением россиянина в январе. Накануне тяжелую травму получил Алексис Санчес, который в этом году больше не сыграет."Нерадзурри" включили Дзюбу в список возможных приобретений в том числе и из-за истекающего летом 2020 года контракта с "Зенитом", сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Il Giornale. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста из России в 16 миллионов евро.Однако помимо Дзюбы в "Интере" положили глаз на форварда "Челси" Оливье Жиру и нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича. Кроме того, вскоре после травмы Санчеса в "Интер" обратился Златан Ибрагимович, который сам предложил клубу свои услуги.Напомним, что Дзюба в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 15 матчей, семь раз поразив ворота соперников и еще семь раз ассистировав свои одноклубникам.