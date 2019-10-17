Классный лес - детская экологическая акция сегодня прошла во Владимире при поддержке регионального отделения партии Единая Россия.

"Классный лес" - детская экологическая акция сегодня прошла во Владимире при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия". 15 саженцев мелколистной липы появились около 5-ой школы Владимира. Ребята с большим желанием участвовали в акции. Все делали сами. Говорят приятно, что через несколько лет здесь будут огромные деревья. Школьники обещали ухаживать за деревьями. Не отставали от детей и взрослые. Активисты высадили деревья и в самом центре Владимира - на улице Спасской.Александр Захаров, депутат Совета народных депутатов г. Владимира: «Я считаю, что это очень хорошо. Это знаете такое все равно вести свой вклад . У нас у каждого есть всегда: посадить дерево и так далее.. Поэтому то , что это делает молодежь, свое активное участие в этом принимает в этом я считаю, что это очень хорошо, а уж на территории школы и подавно!».Вера Куликова, Александр Голубев